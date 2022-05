Nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in Gent komt er voorlopig toch niet: “Een dorp van nul opbouwen brengt serieuze kosten met zich mee”

GentHet plan om een nooddorp te bouwen achter het Sint-Pietersstation om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, ligt in de ijskast. De woondorpen in Mechelen en Antwerpen volstaan voorlopig volgens de Vlaamse regering. Bovendien telt Gent voldoende gastgezinnen en kleinere opvangplekken om de instroom op te vangen.

Enkele weken geleden deed Vlaanderen nog een oproep naar alle provincies om de bouw van nooddorpen voor te bereiden. Er werden proefprojecten opgestart in Mechelen en Antwerpen, en het Gentse stadsbestuur ging op zoek naar een geschikte plek. Op een braakliggend terrein op campus Schoonmeersen van de Hogent zou een hoop containers gezet worden waar 250 vluchtelingen konden intrekken.

Met de uitbouw werd gewacht tot de Vlaamse regering meer lessen kon trekken uit de proefprojecten. “Daaruit blijkt dat een Gents nooddorp voorlopig niet nodig is”, geeft burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) aan. “De influx van vluchtelingen is aan het stagneren en we hebben voldoende alternatieven op dit moment in Gent. Er zijn nog voldoende gastgezinnen vrij en we hebben ook kleinschalige opvangplekken. In het Prinsenhof, waar daklozen worden opgevangen in de winter, zitten 40 vluchtelingen. Half mei zullen 51 vluchtelingen in bestaande containers kunnen intrekken op campus Schoonmeersen.”

Onnodige kosten

Of het nooddorp er ooit nog komt, is dus onzeker. “Zolang we geen signaal krijgen van Vlaanderen, gaan we niet mee beginnen met de uitbouw”, gaat De Clercq verder. “Een dorp van nul opbouwen brengt serieuze kosten met zich mee, nog meer dan bestaande plekken inrichten. We gaan dat pas doen als we groen licht en dus ook financiering krijgen daarvoor.”

Intussen gaat de Stad verder met andere locaties in beeld te brengen die als opvangplaats kunnen doen. Zodat het snel kan schakelen indien nodig. Bij Atelier op de Vlaamsekaai en in woonzorgcentrum Ter Rive kunnen nog eens 70 personen worden opgevangen. “Maar ook hier wachten we met inrichten tot de nood er is. Anders doe je kosten die misschien niet nodig zijn.”