Nog voor eind van de maand beslissing over toekomst Blaarmeersen. Wat met omheining, glijbanen en reservatiesysteem?

Gent“Waar iedereen het over eens is, is dat de Blaarmeersen opnieuw een aangename, veilige plek moet zijn voor Gentse gezinnen." Dat zegt sportschepen Sofie Bracke (Open Vld). Maar hoé dat moet gebeuren, daarover lopen de meningen uiteen, zo blijkt uit de evaluatie van het voorbije seizoen. Wat vooral gevraagd wordt: consistente maatregelen voor de héle zomer, en niet telkens iets extra.

De zomer op de Blaarmeersen werd grondig geëvalueerd. Zo zijn er vandaag aanbeveling van uitbater Farys, met inspraak van redders en onthaalpersoneel, van een klankbordgroep, van de actiegroep Blaarmeersen Hekkenvrij - die eigenlijk in de klankbordgroep zat maar vorige week al een eigen mening verspreidde, en van een bevraging bij gebruikers. Die meningen lopen sterk uiteen, dus gelijk wat beslist wordt, niet iedereen zal tevreden zijn.

Wat met de glijbaan?

Wat Farys en de redders vooral vragen, zijn duidelijke maatregelen bij de start van het seizoen. “Elke keer er nieuwe regels zijn, lijkt het strenger te worden, en uiteindelijk weten de mensen niet meer hoe het juist zit,” klonk het. Een afsluiting willen ze ook, maar dan meer geïntegreerd in de natuur, en groen. Verder zijn ze tevreden over de samenwerking met de stewards, de bewakingsfirma G4S en de politie, en ook de beveiligingscamera’s willen ze behouden. Een stevige reprimande is er naar de waterglijbaan toe. “Deze zorgde deze vaak voor conflicten, en werd het symbool van macht.” Na een zwaar incident op 18 juli, waarbij 2 redders zwaar gewond raakten, ging de glijbaan niet meer open. Maar hoe moet dat dan naar de toekomst toe?

Bezoekers

Er werden ook 726 enquêtes afgenomen bij strandbezoekers, waarvan 30% via een QR-code, de rest via de sfeerbeheerders. Representatief is dat niet, en mensen die de Blaarmeersen bewust meden, kregen geen stem. Het geeft wel een indicatie. 8 op de 10 gaf daarbij aan tevreden te zijn over het bezoek aan de strandzone en de sfeer daar, 10% was niet tevreden. 17% voelde zich al eens onveilig op het omheinde strand. Als er moest gekozen worden voor of tegen een omheining met controle, koos 65% voor, 35% tegen. Belangrijkste argumenten: de omheining beperkt de vrijheid, maar de strandzone wordt wel rustiger.

Cijfers

Cijfers tonen dat het grootste aantal ‘incidenten’ gaat over het zwemmen buiten de bewaakte zone. Wordt dat buiten beschouwing gelaten, dan is glas het grootste probleem (43%), gevolgd door geluidsoverlast (15%) en drugs (12%). ‘Slechts’ in 9% van de gevallen ging het om agressie. “Hoe warmer het is, hoe meer agressie we zien”, zegt Catherine Meyvaert van Farys. Er werden in 2022 1.686 incidenten op het strand gemeld, waarbij de politie 67 keer tussenkwam. “Dat zijn veel meer incidenten dan in 2021 en 2019, maar we zaten er dan ook veel dichter op.” Het overgrote deel van de 77.682 bezoekers deze zomer waren Oost-Vlamingen (54.259, waarvan 48.472 Gentenaars), gevolgd door Brusselaars (7.274) en buitenlanders (6.735). Als het personeel van de Blaarmeersen moet kiezen pro of contra een omheining met toegangscontrole, dan kiest 74 % voor. Bij de redders is dat 100%. Ook de politie geeft overigens aan voorstander te zijn van een hoge omheining met toegangscontrole, een reservatiesysteem en een vaste set maatregelen. Zij willen ook een toegangsverbod voor amokmakers in plaats van een officieel plaatsverbod, wat een hele dossieropbouw vraag.

Het is nu aan de politiek om in dit alles een duidelijke lijn in te trekken, en die maatregelen tegen het volgende voorjaar ook effectief in te voeren. Het ziet er alvast naar uit dat de omheinde strandzone met identiteitscontrole en reservatie voor niet-Oost-Vlamingen zal blijven. In augustus bleef het immers behoorlijk kalm op het strand, ondanks het warme weer.

