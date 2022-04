Nog steeds tekort aan tolken Oekraïens-Nederlands in Gent: “We zoeken zelfs een doventolk Oekraïense gebarentaal”

GENT Wie heeft het beeldje voor overleden Becky (24) meegenomen? “Zo was ze er altijd bij in Bar Broos”

Een Mariabuste, bedekt in zonnebloemen, ter ere van overleden vriendin Becky. Dat hebben dieven ontvreemd uit Bar Broos. De vrienden en collega’s van Becky zitten in zak en as. “Het is enorm waardevol voor ons, zij weten waarschijnlijk niet wat ze in handen hadden. We willen het héél erg graag terug”.

25 april