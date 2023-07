Nog steeds onduidelijkheid over jongeman die reeks inbraken pleegde in stationsbuurt: “Hoe oud bént u nu eigenlijk?”

De verrassing van de Feesten: wat steken ‘die van CirQ’ dit keer uit in de Willem de Beersteeg. “Experimen­te­ren met mensen en emoties”

Goed georganiseerde gekkigheid. Dat is waar de bende van CirQ elk jaar voor staat, op hun plein in de Willem de Beersteeg. Op dit meest atypische plein van de Gentse Feesten weet je vooraf nooit wat je kan verwachten, en zelfs terwijl het bezig is, kan het nog alle kanten uit. “Dit jaar gaan we gewoon goede doelen steunen”, belooft Xavier Cloet.