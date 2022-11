Nog hele maand november grote bh-inruilactie. “Wij gaan resoluut voor 500 stuks”

Bij Lingerie Potiau in de Langemunt nemen ze meer dan enthousiast deel aan de actie, die nog een hele maand loopt. “In ruil voor de oude stukken krijgen klanten een bon van 10 euro korting die ze kunnen besteden bij een volgende aankoop in de maand november”, zeggen Lucrèce Potiau en haar dochter Natasja. “De klanten reageren enthousiast, we kregen al heel wat oude bh’s binnen. We verzamelen ze allemaal in onze etalage. Hoeveel we er al hebben? Geen idee, maar we willen minstens aan 500 stuks geraken.” De ingezamelde bh’s van Potiau zullen naar het sociaal werk van de Gentse Bloemekenswijk gaan. Want dat is het opzet van de hele actie. “Enerzijds belonen we trouwe klanten met kortingsbons, anderzijds geven we iets terug aan de samenleving”, aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. “De nog draagbare ingezamelde beha’s krijgen via Wereldmissiehulp een nieuw leven voor dames die minder toegang hebben tot kwaliteitsvolle lingerie. Niet draagbare stukken worden via het initiatief ‘Be the Fibre’ gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor nieuwe kledij en leuke, circulaire accessoires zoals laptoptassen, paraplu’s en tote bags.”