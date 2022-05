Nog geen duidelijkheid over impact besparingen op stadspersoneel: “Er gaan inhoudelijke beslissingen moeten gemaakt worden”

Wordt het stadspersoneel dat op pensioen gaat in de komende drie jaar, vervangen of niet? Het ACV maakte zich voor de eerste gesprekken op dinsdagmiddag met ernstig zorgen. Over de verhoging van de werkdruk, over de tijdsperiode waarin de beslissingen genomen moet worden. Ook gemeenteraadslid Yuksel Kalaz (PVDA) had daarover een vraag op de commissie Personeel, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt, bevestigt schepen voor Personeel Hafsa El-Bazioui (Groen). “Er zullen inhoudelijke knopen moeten doorgehakt worden. Zo houden we de werkdruk laag, want we kunnen niet met minder mensen evenveel werk uitvoeren.”

Gepensioneerden vervangen?

Want dat de personeelskost naar beneden moet, dat is wél helder. In welke hoek de klappen vallen, is dat nog niet. “We willen deze heel ernstige opdracht ook heel grondig aanpakken en daarom zijn de diensten nu volop aan de slag. (...) Het is daarom ook niet mogelijk om nu al uitspraken te doen over de impact op de Gentenaars of op ons personeel”, klonk het bij El-Bazioui. Ze benadrukte wel dat er “snel een oplossing gezocht wordt, het is de bedoeling dat de gemeenteraad van 5 september zich daarover uitspreekt”.

Kalaz informeerde ook naar de status van de bijna-gepensioneerden die aan de stad en aanverwante diensten zoals het OCMW en Brandweer werken. Moeilijk te bepalen, maar El-Bazioui gaf wel een cijfer voor het aantal 60 tot 65-jarigen: dat zijn er 520. “Maar dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal op het voor hen vroegst mogelijke moment op pensioen zullen willen gaan. Onze medewerkers zijn doorgaans erg gemotiveerd om aan boord te blijven. Het wil ook niet zeggen dat ze niet vervangen worden. Als ze taken uitvoeren die we ook na de huidige oefening als Stad nog blijven uitvoeren, dan zullen ze vervangen worden. Zeker dus indien deze collega’s leerkrachten, kinderverzorgers of zorgkundigen in woonzorgcentra zijn, of mensen die een knelpuntberoep uitvoeren. Het is natuurlijk wel mogelijk dat in zij vervangen worden door iemand die al binnen onze organisatie werkt”. Volgens de schepen heeft dat aantal dus weinig te maken met de besparing.

Wat met rusthuizen?

El-Bazioui bevestigde wel dat de gemaakte afspraken met de vakbonden, behouden blijven. En deze kogel is wél door de kerk: “Er zal niet geraakt worden aan de personeelsbezetting op de werkvloer in het onderwijs, de kinderopvang en de woonzorgcentra”.

LEES OOK