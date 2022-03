Nog geen concrete ‘noodopvangplaatsen’ voor Oekraïeners in Gent, maar die zijn ook nog niet nodig. “Grotere toevloed wordt wel nog verwacht”

Het inzamelen van hulpgoederen voor Oekraïne gaat ook in Gent onverminderd door. Kledij is er voorlopig voldoende, vooral medisch materiaal en hygiënische producten worden nu verzameld, onder meer in het S.M.A.K. en ook in de kerk in de Sleepstraat. De Oekraïense gemeenschap beschikt intussen ook over een loods in de Jan Samijnstraat 19 in Gentbrugge.

“Ondertussen zijn er een honderdtwintigtal vluchtelingen in Gent aangekomen", zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Zij moeten zich registreren in Brussel. Het overgrote deel van hen vond onderdak bij familie of vrienden, want Gent had al een Oekraïense gemeenschap. 19 mensen kregen via Fedasil een onderkomen, via het systeem van #plekvrij. Heel wat Gentenaars boden een of meerdere bedden aan, maar er wordt toch eerst gescreend waar die mensen dan terecht komen.”

Ondertussen zoekt de stad naar locaties om ook zelf noodopvang te organiseren. Eenvoudig is dat niet. “Onder meer Hal 2 van Flanders Expo is een optie. Eens het vaccinatiecentrum daar stopt, eind maart, is daar plaats. Maar qua voorzieningen en privacy is het daar zeker niet optimaal. En er zal ook sowieso nog personeel moeten worden voorzien, gelijk waar we opvang organiseren. Want voorlopig zijn er nog niet zoveel vluchtelingen, maar er komt ongetwijfeld nog een stroom mensen onze richting uit. We moeten hen zo goed mogelijk opvangen.”

Ondertussen wil ook de Vlaamse regering dat er collectieve voorzieningen op poten worden gezet, waar meerdere gezinnen samen kunnen worden opgevangen, in de vorm van ‘nooddorpen’. “Maar de specificaties daarvoor zijn nog niet bekend, zelfs wie de regie op zich moet nemen staat nog niet vast", klinkt het op het kabinet van gouverneur Carina Van Cauter. “Uiteraard wordt er al uitgekeken waar zo'n dorp eventueel zou kunnen komen, maar voorlopig stelt de nood zich nog niet.”