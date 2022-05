Nòg een Vooruit in Gent: ook gebouw van Bond Moyson op de Vrijdagmarkt krijgt (opnieuw) dat opschrift

Binnenkort start de renovatie van één van de meest iconische monumenten van Gent: ‘Ons Huis’ op de Vrijdagmarkt, beter gekend als de Bond Moyson. Na die restauratie zal op de gevel van het gebouw terug de naam Vooruit prijken. Niet voor het eerst, zo blijkt uit de geschiedenis die het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis opdiept.

Volledig scherm Toekomstbeeld van de Vooruit op de Vrijdagmarkt © RV / architectenteam van Bressers en B-architecten

“Als er één plaats is waar het karakter en de authenticiteit van Gent het best tot uiting komt, is het wel de Vrijdagmarkt”, klinkt het daar. “Plaats van handel en vertier, van opstand en verzet. Geen toeval dat Vooruit, de socialistische coöperatie, er al in 1894 voor koos om zich hier te huisvesten. Tussen 1897 en 1902 bouwde architect Ferdinand Dierkens er voor Vooruit twee monumentale gebouwen die tot vandaag samen ‘Ons Huis’ vormen. Rechts kwam een volkshuis met vergaderzalen en een bibliotheek en links het ‘klerenmagazijn’ waar, in een interieur dat refereerde aan de Parijse grands magasins, de Gentenaars zich van een nieuwe outfit konden voorzien.”

Verminking

“Maar de tijd stond niet stil. Het Feestlokaal van Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat nam eerst de sociaal-culturele functies over en na de Tweede Wereldoorlog werd in een annex van dat feestlokaal ook de meubel- en kledingwinkel ondergebracht. Ons Huis op de Vrijdagmarkt kreeg nieuwe functies met de huisvesting van de vakbeweging én de socialistische mutualiteit, Bond Moyson. Die omschakeling had een vrij drastisch gevolg voor het uitzicht van het gebouw, vooral langs de kant van Bond Moyson, wiens letters in het groot op de gevel werden aangebracht. Daarmee ging de verwijzing naar Vooruit verloren.”

Volledig scherm 'Ons Huis' op de Vrijdagmarkt in lang vervlogen tijden, met duidelijk opschrift 'Vooruit' © RV / Amsab - ISG

“Het is die ‘verminking’ die binnenkort wordt rechtgezet in het kader van een nieuwe renovatie van het gebouw. Na een grondige kunsthistorische studie, onder meer op de erfgoedcollectie van Amsab-ISG, kwam het architectenteam van Bressers en B-architecten met een ontwerp waarmee het behoud én herstel van waardevolle elementen van het oorspronkelijke gebouw worden beoogd. Na meer dan een halve eeuw krijgt ‘Ons Huis’ zijn oorspronkelijk uitzicht grotendeels terug en keert ‘Vooruit’ dus terug naar de Vrijdagmarkt.”

Volledig scherm De huidige Bond Moyson, voor Frituur Jozef werd weggesleept © RV

Dampoort

Voor de volledigheid: ook aan de Dampoort is er een ‘Vooruit’. Op de kop van de Land van Waaslaan staat de naam ook nog steeds prominent op een gebouw. Dat appartementsgebouw werd in 1928 ontworpen door de Gentse architect Paul De Taeye voor de Coöperatieve Maatschappij Vooruit. Het werd gebouwd in art-decostijl en het gelijkvloers bevatte winkels en een apotheek. Het gebouw werd in 2009 opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Volledig scherm Op de kop van de Land van Waaslaan, net voorbij de Dampoort, prijkt ook een Vooruit-gebouw © RV