Nog een besparing: infocoaches van de Overpoort worden geschrapt. “Jammer, nu zal er weer meer politie nodig zijn”

“De infocoaches in de Overpoortstraat leveren heel nuttig werk, het is jammer dat die verdwijnen”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de vzw De Gentse Tappers. “Ze zijn een aanspreekpunt voor studenten, hun aanwezigheid werkt. Ze zijn ook een aanspreekpunt voor cafébazen, ze gaan in gesprek met jongeren als er problemen zijn. Dankzij hen is er minder politie-aanwezigheid nodig. Als zij verdwijnen, zal dat veranderen.” Maar bij de burgemeester klinkt een ander verhaal. “Dit was een tijdelijk project, een uitloper van de coronaperiode. De infocoaches zijn ingezet bij de heropstart van het nachtleven, om mee de knaldrang onder controle te houden. Dat is nu genormaliseerd. Bovendien botsen we daar nog steeds op de wetgeving. Stewards inzetten mag enkel op evenementen, niet op de openbare weg, en de Overpoortstraat is openbare weg. We blijven uiteraard wel inzetten op de veiligheid in de Overpoort, met politie en camera’s.” Het afschaffen van de infocoaches levert een besparing van 140.000 euro per academiejaar op.