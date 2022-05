Nog deze zomer tijdelijke invulling op Arsenaalsite. “Maar pas als brandweer en architect go geven”

Joris Vandenbroucke (Vooruit) wilde een stand van zaken in het dossier Arsenaalsite, nadat daar op 10 mei een tweede grote brand woedde. Aangestoken, alweer, zo bleek achteraf. Sinds vorige vrijdag geldt er een betredingsverbod op de site , nadat de stad de gebouwen had laten controleren door een extern bureau. “Instortingsgevaar, putten, uitstekende onderdelen, gevaarlijk materiaal dat er rondslingert, kortom: een stevige lijst die aantoont dat het niet veilig is op de site”, zegt De Bruycker.

De zomer dus, en niet meer juni, zoals na de eerste brand in maart werd geopperd. Want de aanwezigheid van activiteit zou zorgen voor sociale controle. In afwachting wordt ingezet op meer toezicht, daarvoor is een beveiligingsfirma aangesproken. Ook het plaatsen van camera’s, verlichting en bewegingsdetectoren wordt overwogen, en de politie kreeg opdracht geregeld te patrouilleren rond de site. Zodra daar beweging is, kunnen de aanwezigen - gezien het betredingsverbod - worden opgepakt.