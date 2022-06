Nog 34 dagen tot de start van de Gentse Feesten. “Openingsavond wordt bedanking voor wie ons rechthield tijdens corona”

Geen vuurwerk meer op de nationale feestdag , dat wist u vermoedelijk al. Dat vuurwerk wordt een beetje gecompenseerd op de openingsavond, op vrijdag 15 juli. Dan zou er een show met vuur en licht doorgaan. Daarover is nu meer bekend gemaakt. “Vroeger was er een officiële openingsreceptie, enkel voor genodigden, op het stadhuis, om 18 uur”, zegt feestenschepen Bram Van Braeckevelt. “Dat gaan we nu niet doen. We doen de officiële opening van de Gentse Feesten openbaar, voor iedereen, en meteen aan Portus Ganda. Daar zal de burgemeester ook de sleutel van de stad overhandigen aan mijzelf, de Feestenburgemeester.”

Dank aan wie ons rechthield

“Eindelijk mogen we weer, eindelijk kunnen we die hel van corona achter ons laten, en weer volop feesten”, aldus Van Braeckevelt. “Maar dat doen we niet zonder de mensen te bedanken die ons in deze periode rechtgehouden hebben. Dat zijn uiteraard de mensen uit de zorg, maar dat zijn er veel meer. De mensen die bleven werken in fabrieken, de veiligheidsdiensten, noem maar op.” Concreet heeft de stad alle toeristenbootjes afgehuurd voor die openingsavond. Dat zijn er 21. In elk van die bootjes zal één groep mensen vertegenwoordig zijn uit de sectoren die bleven werken tijdens de lockdownperiodes. Zo krijgen zij een ereplaats, op het water, met het allerbeste zicht op het spektakel. Het is een symbolische daad, maar wel één die gezien zal worden. Wie juist in alle bootjes zal zitten, is nog niet bekend.