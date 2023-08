Nieuwste vak aan de UGent is de literatuur van... Taylor Swift: “'t Is eens iets anders dan Shakespeare”

Met liedje Jens brengt Koen (61) ode aan zoon die 26 jaar geleden overleed: “Ik ga nog elke dag zijn graf bezoeken”

Muziek is een remedie tegen verdriet, zeker wanneer men zelf de pijn van zich afschrijft in een lied. Met het liedje Jens brengt Koen Vlerick uit De Pinte een mooi eerbetoon aan zijn zoon, die in 1997 overleed toen hij amper drie jaar oud was. Koen schreef de tekst en muzikant Chris Thomson (47) zorgde voor de stem en het arrangement.