“Nieuwkomers doen wel degelijk inspanningen om Nederlands te leren.” 118 mensen kregen sanctie voor niet volgen inburgeringstraject

“In 2021 hadden we in Gent 1.800 verplichte inburgeraars”, zegt De Bruycker. “Daarvan zijn er welgeteld 118 die een sanctie kregen omdat ze hun inburgeringstraject niet volgden. Het overgrote deel zet zich dus wel degelijk in. Wie hier een leefloon krijgt, krijgt ook begeleiding en steun, en dan verwachten wij als stad in return dat ze - elk binnen hun eigen mogelijkheden - zelf vooruit geraken. Doen ze dat niet, dan kan hun leefloon geschorst of gestopt worden. Dat is hier al jaren de lijn, maar dat gaat dus over een klein aantal mensen. Wij weten dat taal de hefboom is om deel te kunnen nemen aan het leven in onze stad. Daarom investeren we ook in taalcoaching op de werkvloer, in beurzen voor het dure talencentrum aan de UGent. We spenderen 1,5 miljoen euro per jaar om de kennis van het Nederlands te stimuleren, om iedereen de kans te geven om Nederlands te leren. In 2021 meldde liefst 7.516 nieuwkomers zich aan bij InGent om Nederlands te mògen leren.”