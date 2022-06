Nieuwe zomerbar aan Watersportbaan: “Gratis personal training op zaterdag, veel Aperol en lekkere tapas zoals patatas bravas”

Het seizoen ligt stil, en toch bruist het deze zomer van het leven op de site van sportlclub Gantoise aan de Watersportbaan. Jentel van Rijn, uitbater van bar The Push op het terrein, baat er drie maanden lang een zomerbar uit. Van 17 juni tot 17 september. “Zie het als dé Aperol-bar van Gent”, glundert hij. “Al kan je hier ook frisse pinten en alcoholvrije gin krijgen. We serveren ook lekkere tapas zoals bruschetta, gegrilde worst, kaasballetjes, burrata met zongedroogde tomaten, patatas bravas en vleeskroketten. Heerlijk om van te genieten onder onze dome.”

Wie niet kan stilzitten, kan hier ook padellen, petanquen, en elke zaterdag een gratis personal trainingles volgen. Die laatste wordt gegeven door Jentel zelf. Bereid je wel voor wanneer je komt, want de 23-jarige heeft nog de Marathon des Sables uitgelopen. “We gaan hier ook losse evenementen organiseren zoals kampvuuravonden, live bands en afterworks. We zijn ook heel kindvriendelijk. Terwijl de ouders van de zon genieten met een aperitief, kunnen kinderen ongehinderd spelen.”

Nog belangrijk om te weten: The Push is deel van MTM dat ook Dragòn, Ray, Eltòn, The Serve, Millie Vanillie, ZwartWit en Mòris runt in Gent. Wie langskomst in Jardìn, weet daarmee als dat het in orde zal zijn.