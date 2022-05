Nieuwe wijnwinkel geopend in Sint-Amandsberg, gerund door moeder en zoon: “Italiaanse wijnen, rechtstreeks van de boeren”

Wijnkenners weten dat Cavatappi al langer een begrip is in Gent. Silvana Bearzatto opende meer dan twintig jaar geleden haar winkel op de Poel. Van in het begin focuste ze enkel op Italiaanse wijnen, rechtstreeks aangekocht bij de boeren. Niet alleen omdat ze zelf van Italiaanse origine is, ook omdat ze de Gentenaars wilde laten kennismaken met lekkere Italiaanse wijnen in de middenmoot. “Italiaanse wijnen stonden hiervoor bekend als ondrinkbaar of onbetaalbaar. Ik wilde daar verandering in brengen”, blikt ze terug.