Nieuwe troostplek geopend aan Visserij: “De boom staat symbool voor eenheid, voor hoop”

GENT Buffalo’s in streepjes: KAA Gent stelt nieuwe shirts voor

Vanaf nu spelen de Buffalo’s in 't blauw met wit gestreept: op zaterdag stelde KAA Gent zijn nieuwe shirts voor en dat retrodesign ligt al meteen digitaal in de winkel. ‘t Was meteen ook een schot in de roos: de jeugdploeg die zaterdag tegen Dikkelvenne aantrad, ging naar huis met 0-6.

19 juni