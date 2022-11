Nieuwe trend: het bedrijfsbos. “Voor het milieu én voor het team”

GentbruggeIn de Gentbrugse Meersen is zaterdag 1 hectare bos aangeplant, door de medewerkers én op kosten van ingenieurs- en architectenbureau Evolta. Over enkele maanden doen autobouwer Volvo en charcuteriebedrijf Ter Beke hetzelfde. “Het gebeurt inderdaad steeds vaker", zegt Dajo Hermans van Forest FW, die gronden zoekt om de bossen aan te planten, “en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.”

Een kleine honderd mensen, en 2.000 boompjes. Er werd naarstig gewerkt in de Gentbrugse Meersen zaterdagochtend, op een boogscheut van Boer Janssens. De Gentbrugse Meersen hebben er opnieuw een hectare bos bij, al duurt het nog wel enkele jaren voor dit stukje er echt als ‘bos’ zal uitzien.

Opmerkelijk: het nieuwe stuk is een ‘bedrijfsbos’, een stukje bos aangeplant en betaald door een bedrijf, in dit geval Evolta. En dat gebeurt steeds meer. Het bedrijf Forest FWD heeft er zelfs z'n corebusiness van gemaakt. “Steeds meer bedrijven willen vergroenen, of minstens voor een groene compensatie zorgen voor hun activiteiten”, zegt Dajo Hermans van Forest FWD. “Wij zorgen ervoor dat die een geschikte grond vinden voor het bos dat ze willen aanplanten, en dat liefst in een straal van 30 kilometer rond hun bedrijf. Heel vaak zijn dat dan gronden van een stad of gemeente, of - zoals hier - van Natuurpunt. Bij Natuurpunt zijn ze dan uiteraard blij dat ze zelf niet moeten instaan voor de kost van de boompjes die worden aangeplant.” Forest FWD is actief in het ganse land.

Het nieuwe bedrijfsbos aan Gentbrugse Meersen vormt natuurlijke buffer tussen stad en waardevol weidevogelgebied. Behalve boompjes, staat er ook een bank met de naam van Evolta erop. “Het is de bedoeling dat de band tussen het bedrijf en het bos blijft bestaan”, zegt Hermans. “Ze kunnen hier komen picknicken, of aan groenbeheer doen.” De Gentbrugse Meersen is een 270 ha groot open gebied. Samen met de Damvallei in Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 hectare.

Het stukje van Evolta is exact 8.450 m2 groot en telt dus 2.000 boompjes, van zwarte els over beuken en eiken tot lijsterbes en winterlinde. “Wij zijn vereerd dat we als bedrijf zo’n impactvolle stempel kunnen drukken”, zegt Nele De Smet, CEO van Evolta. “Wij zijn ingenieurs en architecten, maar ook zoveel meer dan dat. Bij Evolta leven we graag met ons hoofd, ons hart en onze buik. En daarin past ons eigen bedrijfsbos perfect. Een plek waar je rust kan vinden, maar waar de mensen tegelijk nooit ver weg zijn. We zullen ons bos nu met veel passie mee aanplanten, maar daarna zal het niet gedaan zijn. We gaan het blijven tot leven wekken. Er komen zitbanken, een insectenhotel, en meer. Op die manier kan ons bos op een harmonieuze manier tot leven komen. En dat alles dicht bij ons kantoor aan Dok Noord en naast de sportcluster aan de Gentbrugse Meersen, een ontwerp van onze hand. Zo zien we onze bomen groeien en bloeien tot een uniek bos, net zoals onze mensen en onze organisatie.”

In het voorjaar volgen onder meer autobouwer Volvo en charcuteriebedrijf Ter Beke het voorbeeld van Evolta. Ook zij gaan stukken Gentbrugse Meersen bebossen.

