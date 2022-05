Nieuwe Tondelier-wijk aan Rabot maakt plaats voor betaalbaar wonen: “74 appartementen verhuren we aan verminderd tarief”

Tegen 2029 moet de Tondeliersite helemaal afgewerkt zijn, maar stap voor stap schiet de nieuwe wijk uit de grond. In het nieuwe stadsdeel komen er in totaal 530 woningen, gebouwd rond een stadspark. Een vijfde van alle woning is voorbehouden voor sociaal wonen. Nog eens een vijfde is voorzien voor budgethuur. De eerste drie appartementen die volgens dat laatste systeem verhuurd worden, zijn nu klaar.

“Budgethuurwoningen zijn niet bedoeld voor de allerlaagste inkomens”, legt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) uit. “We mikken ermee op de lage middeninkomens. Dat zijn mensen die vaak net te veel verdienen om voor een sociale woning in aanmerking te komen.”

Kamil Karaca is één van de bewoners die deze week zijn intrek nam. “Ik ben aan de slag als parkeerwachter, mijn vrouw werkt als zorgkundige. We hebben geen riant loon en op de privémarkt betaal je tot duizend euro voor een tweeslaapkamer-appartement als dit. Nu tellen we 750 euro neer. Daarbij is de woning aangesloten op een warmtenet en liggen er zonnepanelen op het dak. Dus ook de energiekost valt zeer goed mee.”

Huuringent, het stedelijk verhuurkantoor, verhuurt de appartementen de komende 19 jaar verhuren. Daarna kan de private ontwikkelaar beslissen of hij de appartementen alsnog verkoopt. “Van 530 woningen op Tondelier zullen er uiteindelijk 74 verhuurd worden via Huuringent”, weet schepen Sami Souguir (Open VLD). “Ook elders in de stad zetten we in op deze vorm van wonen.”

