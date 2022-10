Nieuwe skateramp onder E17 in Zwijnaarde? Buurt gaat niet akkoord

Gent/Middelkerke Autodief die zich in Gentse wegenwer­ken vastreed, blijft in de cel

Een 27-jarige man die verdacht wordt van een autodiefstal in Middelkerke, met de wagen wegvluchtte en na een achtervolging klemgereden werd in Gent, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent vrijdag beslist. De man gaf zich over nadat de politie twee waarschuwingsschoten had gelost.

21 oktober