Nieuwe schoenenwinkel geopend in Hoogpoort: “Modieuze, comfortschoenen voor mannen en vrouwen”

‘Giaffra’ heet de nieuwe schoenenwinkel in de Hoogpoort. Een samenstelling van ‘Galle’ en ‘Frank’, maar dan met een ‘i’ ertussen. “Om het wat meer Italiaans te laten klinken”, glundert zaakvoerder Frank Galle. De vijftiger heeft jarenlang schoenenwinkels open gehouden in Lede en in Zele, maar liet die onlangs over. Enkele dagen geleden streek hij neer in de Hoogpoort in Gent.