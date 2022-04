Nieuwe pop-upwinkel op Coupure: “We verkopen vooral eerlijke, Amerikaanse labels”

Gent UZ Gent houdt vijftig bedden leeg door personeels­te­kort: “Grote uitstroom, beperkte instroom”

De coronapandemie weegt nog altijd op het Universitair Ziekenhuis in Gent. Daar worden momenteel vijftig bedden vrijgehouden, gewoon omdat er niet genoeg personeel voor is. Veel medewerkers zijn ziek of trekken naar een andere sector. Dringende zorg blijft wel gegarandeerd.

14 april