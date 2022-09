Nieuwe pop-up met hippe kledij voor zwangere en pasbevallen mama’s geopend in hartje Gent

GentHippe zwangerschapskledij, dat is moeilijk te vinden volgens Rebekka Jeurissen (32). Dus begon ze begin dit jaar haar eigen merk, Momster, dat mama’s zowel tijdens als na de zwangerschap kunnen dragen. De tweede collectie is pas uit en kan een maand lang gepast worden in een nieuwe pop-up winkel in het centrum van Gent.

Rebekka heeft nog in Madrid, New York en San Francisco gewerkt voor grote merken als Tommy Hilfiger, Intimissimi, Calvin Klein en Levi’s tot ze haar eigen label begon begin dit jaar. Uit een noodzaak die ze overal rondom haar zag. “Zwangerschapskledij is altijd heel braaf, terwijl heel veel zwangere of pasbevallen vrouwen nog steeds hip of sexy gekleed willen zijn”, zegt ze. “Zo ben ik met Momster begonnen.”

Kort na de opstart van haar eigen merk, hield Rebekka al een pop-up in Gent. Een halfjaar later is ze terug voor een tweede pop-upwinkel die er volledig anders uit ziet. “Ik zit nu aan mijn tweede collectie”, glundert de Gentse. “Daar zitten lange en kortere kleedjes, broeken, pullovers, T-shirts en schoenen tussen.” In hippe winterkleuren: bordeaux, zwart, donkerblauw, groen en lila.

Volledig scherm Momster pop-up in Gent. © Jill Dhondt

Alle kleren kunnen zowel tijdens als na de zwangerschap gedragen worden. Zo zijn de pullovers voorzien van een rits aan de arm zodat je makkelijk borstvoeding kan geven. Wil je dat meteen testen? Dan kan dat achteraan de winkel, bij de pashokjes. Kindjes en partners zijn evenzeer welkom om mee te shoppen. “Ik zit hier nog tot eind oktober”, zegt Rebekka nog. “Erna, in november, open ik een pop-upwinkel in Antwerpen, in de Kloosterstraat nummer 177.” Geraak je niet in de pop-ups, dan kan je steeds in Mamado terecht in Roeselare om stukken te passen.

Momster, Nederkouter 11, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

