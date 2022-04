Nieuwe pop-up klerenwinkel in hartje Gent: “Elke maand nieuwe stuks, afhankelijk van de trend van het moment”

GentVoor modebewuste meisjes een dames: Gent heeft er een nieuwe pop-up bij. Modespot is al jaren een hit in De Pinte en online, maar zit nu ook voor een paar maanden in Gent. Amina Nantoh (35) en Felipe Zapata (40) zorgen voor een mix van tijdloze basics en trends van het moment. Regelmatig binnenspringen is dus de boodschap.

Wie in De Pinte woont, kent Modespot al langer. Amina opende het jaren geleden, als schoonheidssalon waar je ook enkele kleren en accessoires kon krijgen. Tijdens de eerste lockdown moest het salon verplicht sluiten, waardoor de modebewuste Pintenaar volop inzette op haar webshop. “Die is werkelijk ontploft. Zodanig dat we tijdens de tweede lockdown besloten hebben om het schoonheidssalon te sluiten en volop in te zetten op mijn echte passie: mode.”

Met de overschakeling, stapte Amina haar man Felipe mee in de zaak. De afgelopen maanden ging het koppel op prospectie in Gent, in de hoop een pand te vinden waar ze een pop-up konden openen. Bovenop de winkel in De Pinte en de webshop die nog steeds op volle toeren draait. “Na een paar maanden, zijn we op dit pand in de Brabantdam gestoten”, zeggen ze. “Hier zitten we nog tot het einde van het jaar, bij wijze van testrit. Als het aanslaat, kijken we uit voor een permanente winkel.”

In de pop-up kunnen zowel meisjes als dames terecht. “We verkopen zowel basics, waar je jaren mee doet, maar ook trends van het seizoen. Dat laatste is dan bijvoorbeeld een zotte schoen of handtas. Elke maand komen er nieuwe stuks binnen, afhankelijk van de trend van het moment. Zo hebben we momenteel veel maatpakken, maar ook nog enkele jassen aangezien de koude nog niet helemaal weg is.”

Modespot, Brabantdam 21, 9000 Gent.

Volledig scherm Pop-up Modespot. © Jill Dhondt