Nieuwe pop-up interieurwinkel geopend in centrum Gent: “Wie stijlvolle kerstcadeaus zoekt, weet waar naartoe”

Gent is een interieuradresje rijker, of toch voor even. Tot het einde van het jaar kan je in The Foresthouse terecht, vlakbij de Minardschouwburg, voor prachtige interieurspullen. “Van elegante sfeerverlichting en tijdloos tafellinnen, tot verrassende bijzettafeltjes en stijlvol servies”, glundert uitbater Bente Verdonck, al meer dan twintig jaar actief in de interieurwereld. “Wie stijlvolle kerstcadeaus zoekt, weet waar naartoe.”