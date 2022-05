Nieuwe pop-up geopend voor hippe mama’s in centrum Gent: “Alle kleren zijn geschikt om borstvoeding te geven, maar toch sexy”

Rebekka heeft zelf geen kinderen, maar ze heeft het al genoeg gehoord van haar zus en vriendinnen: hippe zwangerschapskledij, dat vind je niet. “Alles is ofwel met hartjes ofwel met bolletjes. Daar is toch niets sexy aan? Ik zie dat vaker bij zwangere vrouwen: zodra ze zwanger zijn, zijn ze enkel nog mama. Terwijl het nog altijd vrouwen zijn die cool, hip en sexy mogen zijn. Kledij kan daarbij helpen.”

Rebekka is geboren in Gent, maar getogen in Dikkelvenne. Ze woonde nog in Madrid, New York en San Francisco en werkte al voor grote merken als Tommy Hilfiger, Intimissimi, Calvin Klein en Levi’s. De modewereld is geen onbekende voor haar, ze wist maar al te goed dat hippe zwangerschapskledij een gemis was. Enkele geleden waagde ze de sprong en begon haar eigen merk: Momster.

Volledig scherm Momster in de Nederkouter. © Jill Dhondt

Zakken voor de tutjes, splits voor een sexy gevoel

In een pop-upwinkel in centrum Gent kan je tot eind juni terecht om de kleren van het kersverse merk te passen. Zo hangen er prachtige kleedjes in marine, lila-groen, blauw-oranje of oranje-rood. “Met zakken, voor wanneer je een zakdoek of tutjes moet wegsteken, maar ook met een split voor dat sexy gevoel”, glundert Rebekka. “We hebben ook een gelegenheidsjurk in munt of azuurblauw. Heel zacht, zoals alle stukken in de winkel.” Comfort en stijl gaan hand in hand bij Momster.

Verderop hangen lange rokken in het groen, roze, blauw en zwart. “De rekker kan je tijdens de zwangerschap over je bolle buik schuiven, en na de bevalling in je taille. Dat is heel belangrijk voor mij: dat je alle stukken kan blijven dragen na je zwangerschap.” Zoals de witte en zwarte t-shirts met ‘momster’ op. Een begrip dat Rebekka verder wil uitdragen om hippe mama’s aan te duiden. “De t-shirts zijn cropped zodat je ze in je rok kan steken als je zwanger bent, of los kan hangen erna. Heel handig ook voor als je borstvoeding geeft. Alle onze stukken zijn daarvoor geschikt.”

De kleren van Momster zijn dus niet alleen stijlvol, maar ook handig voor toekomstige en nieuwe mama’s. In de winkel kunnen ze terecht om de stuks eens uit te proberen, maar ook om een momentje voor zichzelf te beleven. Al zijn kindjes zeker welkom, net zoals mama’s die een stop zoeken om borstvoeding te geven. Het non-alcoholische drankje krijgen ze er zomaar bij.

Momster, Nederkouter 11, 9000 Gent. Open af 7 mei tot en met 26 juni. Neem zeker ook een kijken op de webshop.

