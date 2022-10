Nieuwe pastabar geopend in Ledeberg met Aziatische sauzen: “Het beste van twee werelden”

Gent Opnieuw donkere wolken boven winkelcen­trum Dok Noord: sportsbar O’Leary’s speelt vergunning kwijt

Maar liefst vijf handelszaken in winkelcentrum Dok Noord zijn in juridisch drijfzand beland. Projectontwikkelaar Hans De Neef probeert de situatie er al jaren te regulariseren via de Stad Gent, maar is nu teruggefloten door de provincie. “Eerlijk? Dit hadden we niet zien aankomen”, zegt De Neef.

