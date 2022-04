Nieuwe pastabar geopend achter station: “Ondanks dat alles vers is, betaal je hier studentenprijzen”

GentGent heeft er een pastabar bij, en wat voor één. In La Bicyclette op de Voskenslaan maakt Chakir Srihi (35) alles zelf: van de pasta tot de sauzen. En dat smaak je. Ga zeker eens langs om zijn pasta in de vorm van kleine fietsen te proeven. Je zal er achteraf amper iets van merken in je portemonnee.

La Bicyclette, dat doet mogelijks een belletje rinkelen, toch als je af en toe naar Deinze gaat. Daar heeft Chakir in september 2020 zijn eerste pastabar geopend. Het draaide zodanig goed, dat de dertiger een jaar en een half later al een tweede vestiging opent. In Gent deze keer. De naam is hetzelfde: La Bicyclette. “Aangezien Deinze een echte fietsstad is, vond ik het leuk om daar naar te knipogen. Gent is dat ook, dus heb ik de naam doorgetrokken.”

In beide pastabars kan je kiezen uit vier formaten: mini, small, medium of large. In Deinze is er enkel fusili, in Gent kan je ook pasta in de vorm van fietsjes bestellen. Chakir maakt alles vers, elke dag, met zijn pastamachine achter de bar. Net zoals zijn sauzen, tien in totaal: bolognaise, kaas en ham, Thai chicken, zalm, Napolitana, diabolique, vier kazen, peperroomsaus met kippenballetjes, groene pesto en pasta van de week.

Goedkoop

Voor een mini betaal je 4,5 euro, voor een small 5,5 euro, voor een medium 6,5 euro en voor een large 7,5 euro. Dat maakt de pasta’s van La Bicyclette niet alleen lekker, maar ook goedkoop. “Toch als je naar andere pastabars kijkt”, zegt Chakir. “Ondanks dat alles vers is, betaal je hier studentenprijzen. Zij moeten hier kunnen eten zonder hun broek te scheuren.” In Gent kan je ter plekke eten, afhalen of laten leveren (met de fiets). Chakir heeft ook een foodtruck, dus denk zeker aan La Bicyclette voor je volgend feestje. Je gasten zullen je dankbaar zijn.

La Bicyclette, Voskenslaan 183, 9000 Gent. Open van maandag tot vrijdag vanaf 11 uur.

Volledig scherm La Bicyclette op de Voskenslaan. © Jill Dhondt