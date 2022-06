Nieuwe parkeertoren Ledeberg blinkt in de eerste week vooral uit in... leegstand

Tarieven

Maar er zijn ook de tarieven. Buurtbewoners kunnen een jaarabonnement nemen aan een voordeeltarief van 500 euro per jaar. Maar 500 euro is een stevige hap uit een doorsnee gezinsbudget. Voor niet-buurtbewoners kost een jaarabonnement het dubbele. De parking moet ook dienst doen als P+R-parking, met een tramverbinding vlakbij. Maar tickets voor parking én tram zijn er nog niet, dus betaal je als bezoeker 1 euro per uur, plus een tramticket, nog eens 2,50 euro voor een enkele rit.

Buurtbewoners die al op verkenning trokken, hebben naar goede Gentse gewoonte kritische commentaar. “Er zitten hier en daar al barsten in het beton, en de bovenverdieping (in openlucht, red.) is gevaarlijk. Als het regent wordt dat daar spekglad.” Dat laatste blijkt alvast te kloppen.

De échte test voor de parkeertoren volgt over een goeie maand, als de Gentse Feesten er zijn en er in het hele centrum geen parkeerplaats meer vrij is. Dan zal blijken of de mensen de weg naar Ledeberg effectief vinden, of liever gewoon aan Flanders Expo gaan staan zoals ze gewoon zijn. Veel zal ook afhangen van het feit of de Ledebergse parkeertoren ‘s nachts zal bediend worden door De Lijn. Want van het centrum is het toch snel 2,5 kilometer stappen, en daar hebben weinig mensen zin in, na een stevige avond op de Feesten.