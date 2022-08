Nieuwe ontbijt- en aperobar op zondagse boekenmarkt: “Van chocoladetaart tot huisgemaakte granola met vers fruit”

GentDe zomer even gezellig maken in Gent als in het buitenland, daar zorgen Selin en Bernd voor. Elke zondag baten ze een ontbijt- en aperobar uit op de boekenmarkt van de Ajuinlei, vanuit een caravan met een gezellig terrasje aan. Je kan er terecht voor lekkere koffie en aperitief, maar ook voor croissants, taartjes, dips en meer.

Wie de boekenmarkt al gezellig vond zal blij zijn want het is nóg gezelliger geworden. Dankzij de nieuwe ontbijt- en aperobar Loetse – Gentser kan een naam niet zijn – dat elke zondag op de boekenmarkt te vinden is. Je kan er heerlijke koffie, ontbijtkoeken, pistolets met kaas, cake, yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit, chocoladetaart met zeezout, gegrild pitabroodje met pecorino en geroosterde paprika, auberginedip met crackers, Aperol, negroni, picon vin blanc, bubbels, huisgemaakte limonade, bier en wijn krijgen. “Dat is deze week”, glunder Selin. “De kaart ziet er elke keer anders uit.”

Al dat lekkers kan je ofwel afhalen ofwel ter plekke opeten op het gezellige terrasje voor de caravan waar Loetse in gevestigd is. Ken je een betere manier om je zondag te beleven dan dit? Hoe je weet dat het goed is? Uitbaters Bernd Fink en Selin Erkan hebben al 15 jaar ervaring in de horeca. Selin heeft onder andere in sterrenrestaurant Souvenir en Villa Anamma gewerkt, Bernd heeft heel veel evenementen gedaan. Samen hebben ze lang in brasserie H in de Handelsbeurs gestaan.

De pop-up op de boekenmarkt is een oefening voor het duo voor ze hun restaurant in Ledeberg dat ze eind september - begin oktober openen. Op de hoek van de Langestraat en Petrus de Meyerestraat. “Daar gaan we ook op brunch focussen, maar dan in buffetvorm, en ook apero doen”, glunderen de vrienden. In afwachting daarvan kan je dus op de boekenmarkt terecht, elke zondag van 10 tot 15 uur.

Volledig scherm Het gezellige terras van Loetse op de Ajuinlei. © Jill Dhondt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.