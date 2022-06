Nieuwe muurschildering onthuld in Bloemekenswijk: “Symbool voor je goed voelen”

Gent Beelden tonen hoe ongeduldi­ge motorrij­der auto voorbij steekt via fietspad en middelvin­ger opsteekt

Een motorrijder heeft deze week langs de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg voor een gevaarlijke verkeerssituatie gezorgd. De gehaaste man stak er een wagen voorbij langs het fietspad. Toen de bestuurder van die wagen hem even later duidelijk wilde maken dat het gevaarlijk was wat hij deed, werd hij getrakteerd op een middelvinger.

11:01