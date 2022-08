Nieuwe, metershoge muurschildering siert buurt Watersportbaan

De straat die je moet ingeven op Google Maps is Overzet, tussen de Rooigemlaan en de Watersportbaan. Op een zijgevel van één van de huizen daar liet de Argentijnse artieste Fio Silva een metershoge muurschildering achter, met ondersteuning van de Gentse graffiti-organisatie Wallin’. Fio staat gekend voor haar dynamische stijl en haar voorliefde voor vogels, die beide terug te vinden zijn in haar pas afgewerkte werk in Gent. Drie grote vogels rusten er tussen twee kleinere vogels en vallende bladeren. Wil je het werk graag eens van dichtbij zien? Dan is Overzet 12 is waar je moet zijn.