Nieuwe metershoge muurschildering aangebracht in Zwijnaarde: “Beeld van verschillende generaties op plek waar jong en oud samenkomen”

Gent Afscheid van oud-sche­pen Annelies Storms. “Ik wil geen half werk doen”

Een lang applaus na lovende woorden over de partijgrenzen heen. Daarmee startte Annelies Storms (Vooruit) haar laatste zitting in de Gentse gemeenteraad. Om zich volop te kunnen focussen op haar nieuwe job in Oostende, stapt ze uit de actieve politiek.

5 september