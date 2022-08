Nieuwe leesplek in Gent: de Sint-Jacobskerk. “De dikke kerkmuren houden de geluiden van het dagdagelijkse leven tegen”

In plaats van thuis in de zetel te lezen, of op een bankje in een park, ga naar de kerk. De Sint-Jacobskerk, meer bepaald. Daar kan je tot 31 oktober elke eerste en derde maandagmorgen van de maand terecht, van 10 tot 14 uur, om te gaan ‘stillezen’. “Het is de ultieme vorm van in stilte lezen, in de Sint-Jacobskerk”, luidt de uitleg. “De dikke kerkmuren houden de geluiden van het dagdagelijkse leven tegen. De drukte van de stad verdwijnt, je hoort geen stemmen, er is geen rumoer. Enkel de ziekenwagens of een enkele bus die een vluchtheuvel meepakt, komen gedempt binnen. De ervaring van het lezen is helemaal anders dan thuis, en niet alleen qua geluid. Als je opkijkt uit je boek, zit je niet terug in het dagdagelijkse leven. Die bijzondere ruimte van wel 14 meter hoog zorgt voor een extra dimensie aan de leeservaring. Mogen lezen op een plek als deze doet wat een mens.” Het is niet de bedoeling dat de stiltelezers gewoon in een rij gaan zitten. Ze mogen een kerkstoel pakken en op zoek gaan naar een goede leesplek. Enkel aan het altaar zitten is niet toegelaten.