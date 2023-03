Nieuwe laag asfalt voor park-and-ride Arsenaal in Gentbrugge: ook deze parking wordt groene zone

Update Fietser (13) gegrepen door vrachtwa­gen in Gent: slachtof­fer geopereerd en stabiel

Op het kruispunt van de Keizerpoort en de Brusselsepoortstraat in Gent is vrijdagochtend een 13-jarige fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Het jonge slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, toen die wilde afslaan. De 13-jarige is ondertussen geopereerd en stabiel, maar het levensgevaar is nog niet geweken. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.