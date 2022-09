Nieuwe koffiebar en yogastudio geopend in Brugse Poort: “Boterhammen, taart en elke dag lessen”

GentBeoefen je graag yoga of drink je graag koffie? Dan moet je in een inham van de Hamerstraat zijn. Daar opende Lauren Gruysenmeyer (36) en Ruben Sciffer (33) een koffiebar met daarboven een yogastudio. In het cafeetje kan je onder andere terecht voor een lekker ontbijt, lunch, koffie en verse sappen. In de studio kan je elke dag lessen volgen.

De Brugse Poort is aan het opleven, Household Practice is daar het levende bewijs van. “We zien het als de praktijk voor ons huis, vandaar de naam”, legt Lauren uit. Zij neemt de yogastudio voor haar rekening, Ruben bemant de koffiebar. “Ik ben opgeleid als grafisch ontwerper maar ik ben vijf jaar geleden begonnen met kundalini yoga te geven. Dat is een krachtige, snelle, meditatieve vorm van yoga. Er zijn maar een paar plekken in Gent waar je dat kan beoefenen, daarom wou ik mijn eigen studio.”

Al kan je hier meer dan alleen kundalini yogales volgen: er worden verschillende soorten in verschillende niveau’s aangeboden. In een volledig aangepaste zaal: met een vloer die verwarmd kan worden in de winter en verkoeld in de zomer, lichten die gedimd kunnen worden en voldoende ruimte voor een kleine dertig yogi’s. Het zicht op de Brugse Poort krijg je er zomaar bij van achter de doorzichtige gordijnen. “Veel mensen hebben het ongeloof druk in hun hoofd. Yoga is een gezonde manier om hun eigen rust en kracht terug te vinden.”

Twee verdiepingen om tot rust te komen

De yogazaal binnengaan doe je via de trap in een hoek van het café, waar Ruben van dinsdag tot en met zaterdag staat. Hier kan je voor of na de les nog een koffie drinken, maar je kan evengoed zomaar binnenspringen zonder dat je hier les volgt. Om te genieten van heerlijk ontbijt, boterhammen met makreel-yoghurt kaas en tomatenchutney of ander lekkers, koffie, thee, taart, power balls, verse sappen en lokale frisdranken. “Ik probeer origineel uit de hoek te komen”, glundert Ruben. “Er zit ook veel lokaal en vegetarisch tussen.”

Aan de yogastudio zijn negen leraars verbonden. Ruben bemant het café alleen, bewust. “Veel klanten vinden het aangenaam als een bar een vast gezicht heeft, een aanspreekpunt. Ik wil dat punt zijn in dit cafeetje. Het is de bedoeling dat mensen hier tot rust komen, dat ze elkaar leren kennen. Een tweede thuis weg van huis.”

Hamerstraat 30, 9000 Gent. Yogalessen worden elke weekdag gegeven, in het weekend zijn er workshops en evenementen. De koffiebar is open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur.

