Nieuwe klerenwinkel geopend in centrum Gent: “Basics waar je jaren mee doet, maar ook trends van het seizoen”

GENT In deze school leggen de leerlingen zélf de smartphone (twee dagen) aan de kant: “In plaats van te gamen, hebben we gebabbeld en gekaart. Veel beter”

Eén dag per week bande een klas eerstejaars uit Don Bosco Sint-Denijs-Westrem hun smartphone, als proefproject. Wat gebeurt er als je over de middag niet afgeleid wordt door een spelletje of een lading appjes? “We gingen het maar twee weken doen, maar we doen er mee voort tot eind dit jaar”. In de plaats: een potje voetbal of gewoon een babbel.

31 mei