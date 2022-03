Nieuwe juwelenwinkel geopend in hartje Gent: “Je kan onze juwelen permanent aanhouden, ze verkleuren niet”

My Jewellery is tien jaar geleden gestart als webshop. Vandaag heeft het merk zo’n twintig winkels in Nederland en maakt het een opmars in ons land. In Antwerpen en Mechelen waren er al vestigingen, nu ook in Gent en binnenkort komen er nieuwe winkels in Leuven en Brugge. Wat maakt het merk zo succesvol? “Al onze juwelen zijn gemaakt van roestvrij staal”, zegt Lieselot. “Je kan ze dus permanent aanhouden: tijdens het slapen, zwemmen, douchen. Ze zullen niet verkleuren, maar ze zijn toch betaalbaar. Een tweede voordeel: we hebben voor elk wat wils. Het leeuwendeel van onze klanten zijn studenten, maar ook vrouwen die ouder zijn kunnen hier hun ding vinden.” Je weet waar naartoe tijdens je middagpauze.