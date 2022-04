Nieuwe invulling gezocht voor oude brouwerij: “Ideaal voor een hippe horecazaak of een trendy concept store”

Gent Gent als enige Belgische stad vertegen­woor­digd op Forum of Mayors van Verenigde Naties

In Genève vindt deze week het Forum of Mayors plaats. Dat is een bijeenkomst van 50 burgemeesters van over de hele wereld georganiseerd door de Verenigde Naties. Gent, vertegenwoordigd door burgemeester Mathias De Clercq, is de enige Belgische stad die hiervoor uitgenodigd is. Burgemeester De Clercq: “Gent is een stad die zich open opstelt en inzet op internationale samenwerking. Dit soort uitwisselingen is heel belangrijk voor de uitstraling van de stad. We laten ons graag inspireren en inspireren ook anderen.” De Clercq zal onder andere spreken over het belang van levendige publieke ruimte, klimaatrobuuste steden, goederenvervoer over water en lokale voedselstrategie.

4 april