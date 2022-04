Nieuwe, hippe klerenwinkel geopend in Gent: “Ons handelsmerk is open ruggen”

Lien leerde Karma Koma kennen in Bali, waar het uit Corsica merk een eigen atelier heeft. Een paar jaar later kwam ze het weer tegen in Frankrijk en besloot ze de sprong te wagen. Ze gaf haar job op als producer en opende een winkel in Leuven, haar thuisstad. Nu, drie jaar later, opent ze een tweede Belgische vestiging van het merk in Gent. “We waren eerst van plan om naar Knokke te trekken, maar mijn buikgevoel zei Gent”, zegt Lien trots. “Gent heeft veel gelijkenissen met Leuven: het is ook een studentenstad en heeft gelijkaardige winkels.”

In de nieuwe vestiging in Gent kan je, net zoals in Leuven, een volledig nieuwe garderobe samenstellen. Er hangen jurken, jumpsuits, broeken, rokken en blouses in de rekken, maar je kan ook schoenen, handtassen, riemen en juwelen kopen. “Karma Koma kan je samenvatten als een heel elegant, vrouwelijk en tijdloos merk. Dertigers, veertigers en vijftigers vormen onze voornaamste doelgroep, maar jongere en oudere vrouwen zijn even welkom. Ons handelsmerk is open ruggen. Prints vind je hier weinig maar we durven wel uitpakken met kleur. Kwaliteit is ook heel belangrijk, vandaar het vele zijde en katoen..”