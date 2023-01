Nieuwe, gezellige kleding- en interieurwinkel geopend in hartje Gent: “Van kleedjes tot rieten manden”

GentDe Koestraat is al langer een van de mooiste straten van Gent, maar sinds een week is het er nog gezelliger geworden. Dankzij een nieuwe winkel die de deuren opende: Yaya. De grote etalage zuigt je zo naar binnen. Aan de rekken hangen jassen, kleedjes, broeken en andere kleren, maar je kan hier ook terecht voor leuke interieurspullen.

Bij wie al langer in Gent woont, doet de naam ‘Yaya’ mogelijks een belletje rinkelen. Het merk werd jaren geleden opgericht door twee Nederlandse broers. Het duo begon klein, maar intussen hebben ze al meer dan 2.700 verkooppunten en een heleboel winkels verspreid over Europa en China. Een tijdlang zat er een winkel in Gent, in de Zonnestraat, tot een paar jaar geleden.

“Een paar maanden geleden openden we opnieuw een winkel in Brugge en nu ook weer in Gent”, zegt winkelverantwoordelijke Conny. “Je kan hier terecht voor kleren, maar ook voor interieurspullen.” Tussen de broeken, rokken, kleedjes, pulls, jassen, blazers en schoenen staan kaarsen, zeep, poefs, onderzetters, rieten maanden en andere accessoires uit. “Ons voornaamste doelgroep zijn twintigers, dertigers en veertigers, maar iedereen is hier welkom.”

Niet alleen de kleren en de interieurspullen zijn fraai, ook het pand op zich is heel mooi. Vroeger was hier een beenhouwerij gevestigd – de tegels tegen het plafond zijn daar nog een stille getuige van. Vandaag zorgen de houten vloeren, de bijzondere toog, de stoffen zetels en het brandende hardvuur voor sfeer. “Dat is typisch Yaya”, zegt Conny nog. “Ze vestigen zich enkel in een stad als ze een pand met een ziel vinden. In Antwerpen en Leuven zijn ze al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie.”

Yaya, Koestraat 40, 9000 Gent. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur.

Volledig scherm Yaya in Gent. © Jill Dhondt

Volledig scherm Conny, Els en Johanna voor Yaya in Gent. © Jill Dhondt

