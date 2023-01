Nieuwe gebouwen voor de warmste school: VISO opent nieuwbouw voor mode- en OKAN-leerlingen

Een nagelnieuw naaiatelier van 200 vierkante meter, een sporthal in het centrum van Gent en een labo: de gebouwen van het VISO waar de 200 OKAN en modeleerlingen hun nieuwe thuis hebben gevonden, zijn er om over naar huis te schrijven. Toch waren zij niet de ster van de show tijdens de opening: de verhalen van de leerlingen zelf kregen alle aandacht van Weyts, schepen voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) en bisschop Van Hecke.

Superdivers

Het VISO is waarschijnlijk één van de meest diverse scholen van Gent én is daar apetrots op. “Vaak zien we dat onze OKAN-leerlingen zich hier thuis kunnen voelen en dan komen hun talenten ook naar de oppervlakte. Een taalbarrière of andere achtergrond, daar liggen we hier niet wakker van, integendeel. Met creativiteit, en dat zit in het dna van de school, komen we heel ver. Logisch dus dat onze leerlingen hun vaardigheden hier helemaal tot hun recht komen”.

Volledig scherm Tijd voor de onthulling; schepn voor Onderwijs Evita Willaert (Groen) op het decor dat de leerlingen in elkaar boksten. © rv

De vorige gebouwen van de school werden afgekeurd door de inspectie. Door de uit elkaar vallende kalk, schimmel tot diep in de muren en dichtgetimmerde ramen zocht en vond de school snel subsidies. Agodi paste 60 procent van de kost bij, 40 procent komt van de verkoop van gronden van de school en de groep zelf. “We zijn wel bezorgd om de stijgende renovatiekosten, want net zoals bij iedereen is die ruwweg met 25% gestegen en dat geld moet de school ook afbetalen. Terwijl onze campus in Mariakerke ook aan vernieuwing toe is”, legt Thienpont uit. Ze lanceerde dan ook een warme oproep richting Weyts. “Hij heeft zeker de tijd genomen om naar ons verhaal te luisteren. Horen dat de warmte van onze school ervan afstraalt, is het mooiste compliment”. Dat was niet het enige waar complimenten over te horen waren. Zo was de gastheer gekleed in een creatie van de modestudenten en hielpen de leerlingen decorbouw van op de campus in Mariakerke met het opstellen van het podium.

Kamperen

De nieuwe gebouwen zijn gezet terwijl de leerlingen kampeerden op de bovenste verdieping van Shoppingcentrum Zuid. “Bijna een onmogelijke opdracht in de kleine bedrijfskantoren, zeker toen corona toesloeg. Maar wij zijn een school van creatieve oplossingen. Dat zie je trouwens ook in de nieuwbouw: we werkten rond een oude boom die beschermd moest worden en een wadi. Het zou zo maar eens kunnen dat we de enige school in Gent zijn met zo’n elementen”. Al is één ding duidelijk: hier staan de leerlingen centraal.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.