Nieuwe frituur op Vrijdagmarkt: “Verse stoverijsaus en veel vegetarische snacks”

GentDe Vrijdagmarkt heeft weer een eigen frituur. Nee, de barak van vroeger is niet terug. Frituur Vrijdagmarkt is gloednieuw. Mbarek Chahour (44) zorgt er voor een ruim aanbod, met opvallend veel burgers en vegetarische snacks, en twee terrassen om frietjes op te eten.

Het ziet er niet naar uit dat Frituur Jozef – heel lang een bekend gezicht op de Vrijdagmarkt – terug komt. De chalet op wielen werd eind vorig jaar weggesleept, nadat de openstaande rekeningen bleven oplopen. Of er een andere frietbarak zou komen in de plaats, was onduidelijk. “De afgelopen jaren zijn er toch wat frituren bijgekomen in Gent”, reageerde schepen Sofie Bracke toen. ‘Op een paar honderd meter van beide barakken vind je een andere frituur.”

Op een paar meter van waar de chalet stond, is nu een nieuwe frituur: Frituur Vrijdagmarkt. Gerund door Mbarek Chahour die 15 jaar als chef heeft gewerkt in verschillende hotels in restaurants. Toen zijn tweeling geboren werd, ging hij een paar jaar aan de slag bij Volvo als kwaliteitscontroleur. De uren waren regelmatiger, maar de horeca-kriebel bleef. Daarom besloot de chef om een frituur te openen. “Waarom geen restaurant? Omdat je dan veel meer personeel moet aannemen. Met een frituur heb je dat probleem minder.”

Bij Frituur Vrijdagmarkt is er voor elk wat wils. Binnen het ruime aanbod vind je verse vol-au-vent, verse stoverijsaus, verse tartaarsaus, veel burgers en nog meer vegetarische snacks. Je kan ervan genieten op het gelijkvloers, de eerste verdieping, het terras voor de deur of het terras op het plein. “Binnenkort gaan we ook belegde broodjes en croque monsieurs serveren”, zegt Mbarek nog.”Dan zal het naast frituur ook eethuis zijn.”

Frituur Vrijdagmarkt, Vrijdagmarkt 20, 9000 Gent. Open van woensdag tot maandag van 11 tot 23 uur.