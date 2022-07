Nieuwe fietswinkel geopend aan Oude Dokken: “De blikvanger is onze velodroom, gebaseerd op de piste van de Zesdaagse”

GentOnderaan een flatgebouw van zestien verdiepingen is pas een nieuwe fietsenwinkel geopend: Cyclobility. Voordien kon je de winkel aan de overkant van het water vinden, maar het pand op het Kompasplein werd te klein. Nu is er nog meer plek voor fietsen en testritten. “Veel mensen laten de auto bewust staan, dat voelen we ook in onze winkel.”

Andries Aumann (41) begon vijf jaar geleden fietsen te leasen aan bedrijven, met één duidelijk doel voor ogen: zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen voor hun dagdagelijkse verplaatsingen. Begin vorig jaar breidde hij uit met een winkel in Kluisbergen en in Gent. “Maar de winkel op het Kompasplein was eigenlijk van in het begin te klein”, zegt Andries. “Dus zijn we verhuisd naar de Handelsdokkaai, aan de overkant van het water. Hier hebben we veel meer ruimte om ons aanbod te presenteren, en we zijn ook zichtbaarder doordat er meer verkeer voorbijkomt.”

Kuipke

Er werden kosten noch moeite gespaard om de nieuwe winkel stijlvol aan te kleden. Dé blikvanger is de velodroom in het midden van de winkel, gebaseerd op de piste in het Gentse Kuipke. Errond staan allerlei soorten fietsen: van elektrische fietsen over koersfietsen tot mountainbikes en bakfietsen. Voor elk wat wils. “Veel mensen maken vandaag de dag bewust de keuze om de auto te laten staan, dat voelen we ook in onze winkel. Om aan elke vraag te kunnen beantwoorden, blijven we innoveren.”

Om fietsen voor iedereen toegankelijk te maken, werken ze bij Cyclobility met een bijzonder concept: een renteloze fietslening. Dat betekent dat je jouw fiets in stukjes kan terugbetalen, zonder bijkomende kosten. Nog opvallend: de winkel is elke donderdag open tot ‘s avonds laat. “Omdat het voor de werkende mens niet altijd evident is om tijdens de werkuren binnen te springen in een fietsenwinkel. Daarom kan je op donderdag tot 20 uur langskomen. Om advies in te winnen of een fiets te testen, af te halen of binnen te brengen voor onderhoud.”

Wie niet ter plekke geraakt voor een onderhoud, kan rekenen op het mobiele fietsatelier van Cyclobility. Dat is een bestelwagen waarmee herstellingen en onderhoud aan huis worden gedaan. Bij Cyclobility draait het allemaal rond service met andere woorden.

Cyclobility Gent, Handelsdokkaai 1, 9000 Gent. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. Op donderdag tot 20 uur en op vrijdag tot 17 uur.

