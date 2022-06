Nieuwe fietsweg zorgt ervoor dat studenten via water naar campus kunnen in plaats van drukke baan

GENT Van stal naar cohousing voor mensen met een mentale beperking: “Steeds meer zulke oplossin­gen nodig”

Vroeger waren het stallen, maar in 2023 trekken er in het nieuwe woningcomplex aan de Vrouwenstraat 10 mensen met een mentale beperking in. De stallen worden getransformeerd naar 12 private woningen, vzw Kompas zal er twee gebruiken om bewoners in te herbergen.

10:43