Nieuwe fietsbrug van goed 2 miljoen euro mag dan toch gebouwd worden, maar... verlichting is officieel verboden

FACTS wordt poort naar de Melkweg met bezoek van Stargate-ac­teur

Het popcultuurfestival FACTS presenteert de vijfde naam in haar gastenlijst: ‘Stargate’- en ‘God of War’-ster Christopher Judge. De Amerikaanse acteur vergezelt daarmee collega’s van onder meer ‘Harry Potter’, ‘Arrow’, ‘Buffy: The Vampire Slayer’ in Flanders Expo op 21 en 22 oktober.