Nieuwe cocktailbar geopend vlakbij Graslei: “In de stijl van een grand café, zoals in de jaren twintig”

Het is heerlijk vertoeven in Maison Splendid, mee dankzij de goede muziek. Hiervoor zaten hier vaak pop-ups, maar deze bar is er om te blijven. Zitten kan aan de prachtige blauwe bar, aan een marmeren tafeltje, of op een krukje aan het opengeschoven raam, met zicht op de voorbijvarende bootjes. Dan heb je nog een lounge en een terras vooraan. Keuze genoeg dus.

Ook als het gaat om de kaart. Specialiteit van het huis zijn - betaalbare: tegen de 10 euro - cocktails, maar je kan ook wijn, bier, champagne, koffie, thee en zo bestellen. Binnenkort komen er nog hapjes op de kaart te staan, zoals verschillende kazen, truffelchips en gefermenteerde groenten. “In de stijl van een grand café, zoals in de jaren twintig”, zegt manager Arne Kellens (23). “Omdat het gebouw van 1925 is.”

Kellens is opgeleid als mecanicien, maar werkt al sinds zijn vijftiende in de horeca. Het is hier dat zijn hart ligt, en dat je merk je als je langskomt. “In plaats van opgeklopt eiwit, werken we met vocht van kikkererwten”, zegt hij. “Dat blijft langer goed en is ook plantaardig. Veel van de siropen maak ik ook zelf.”

Midden juli breidt de nieuwe bar al meteen uit met een pop-up, in de parking achter het gebouw. Dan kan je van het ‘maison’ naar de ‘jardin’ hoppen als je wil. “De ligging is één van onze grootste troeven”, zegt Arne nog. “We zitten vlak aan de Graslei, maar het is hier minder druk. Het zicht is even adembenemend.”

Maison Splendid, Predikherenlei 2, 9000 Gent. Open van dinsdag tot vrijdag vanaf 12 uur, op zaterdag en zondag vanaf 11 uur.

