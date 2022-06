Nieuwe club geopend in Gent waar je enkel binnen mag als je een lidkaart hebt: “Elke klant moet ons charter tegen drugs, geweld en ongewenst seksueel gedrag volgen”

De Renaissance club, dat is een box in een box. Achter de bestaande buitenmuren werd nog en betonnen muur gebouwd. Tussen de twee muren zit isolatie. Om binnen of buiten te gaan, moet je telkens door een sasdeur. “We hebben er echt alles aan gedaan om geluidsoverlast tot een minimum te reduceren”, zegt Koen Michiels die de club samen met zijn tweelingbroer Bart runt.

De club is niet alleen geluiddicht, maar ook high end. Binnenin werden de muren, de vloer, de dj-tafel en de bar volledig in het zwart gehuldigd. Aangevuld met witte marmer en spiegels. Zowel de licht- als de geluidsinstallatie zijn van de hoogste plank. “Afgekeken van de clubs in Ibiza”, gniffelt Koen. “We spelen elektronische muziek, van house tot techno, maar altijd melodisch. De deejays komen van overal.” Wat Renaissance Club nog zo exclusief maakt: de parkeerservice. Je kan gewoon naar de club rijden, je sleutels afgeven aan de deur, en je auto wordt voor jou geparkeerd op een afgesloten parking. Binnen kan je terecht aan jouw eigen tafel, waar de barmannen tot bij jou komen in plaats van omgekeerd.

Geen lidkaart, geen toegang

Nog opvallend: Renaissance Club geraak je enkel binnen als je een lidkaart hebt. Voor je in een kramp schiet: hiervoor betaal je amper 20 euro. Online of aan de kassa. In principe is het levenslang geldig, maar wie het charter verbreekt, ligt buiten. “Daarin staan een aantal maatregelen waarmee we de veiligheid van al onze klanten willen garanderen”, zegt Koen. “Dat gaat dan onder andere over het voorkomen van geweld, ongewenst seksueel gedrag, drugs, discriminatie en overmatig alcoholgebruik.”

Hiermee zijn de tweelingbroers het stadsbestuur voor. Die werkt al maanden aan een charter voor het hele Gentse nachtleven. “Wij wilden niet wachten tot dat uitkwam, dus hebben we zelf al een verklaring op eer opgemaakt.” Genieten in stijl is belangrijk, maar een gevoel van veiligheid tijdens het uitgaan nog meer, dat is duidelijk. En meer dan welkom in het Gentse nachtleven maar ook daarbuiten.

Renaissance Club, Kortrijksesteenweg 1, 9000 Gent. Open op vrijdag, zaterdag en de dag voor feestdagen.