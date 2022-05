Nieuwe buurtmoestuin geopend aan de Muide: tuintjes, een plantenasiel en zelfs een buitenklasje

Gent De Kijk van Kurt: “Brusselse jongeren op de Blaarmeer­sen, the sequel”

Het moet voor onze schepen van Sport, Sofie Bracke, het gemakkelijkste debat ooit geweest zijn toen ze op AVS haar beleid rond de Blaarmeersen kwam verdedigen. Haar tegenstander, iemand van ‘Blaarmeersen Hekkenvrij’ koos ervoor om geen standpunten te verdedigen en het enkel stilletjes mompelend oneens te zijn met de schepen. Hoezeer moderator Pascal Vranckx ook probeerde om het gesprek spannend te houden, de schepen slaagde er met vlag en wimpel in ons te overtuigen van haar gelijk. In sé had de man wel een punt. In een ideale wereld zou iedereen vrij toegang tot het Gentse strand moeten krijgen en zouden zonnekloppers er niet als vogels in een volière moeten opgesloten worden. Dat we nog ver van die ideale wereld verwijderd zijn, zag ik ‘s avonds op hetzelfde AVS. Daar meldde de woordvoerster van De Lijn dat haar chauffeurs nultolerantie op geweld eisen, alsook politiebegeleiding op bussen van en naar de Blaarmeersen. Op het Journaal van de VRT zag ik dat dezelfde nozems die voor de overlast op de bussen en de Blaarmeersen hadden gezorgd, een trein zodanig hadden toegetakeld dat hij een tijd in Merelbeke moest blijven stilstaan. Naar verluidt hadden ze de locomotief van de wagons losgekoppeld en met de noodrem geknoeid. Door een paar slecht opgevoede idioten moeten we aan de Blaarmeersen dus in kooien onze zomer doorbrengen, moet er politie ingezet worden op het openbaar vervoer, en werd een duizendtal treinreizigers gegijzeld en ernstig in gevaar gebracht. Gelooft u er nog in dat dat gespuis passend zal gestraft worden? Ik ook niet. Mocht een van onze flikken zo’n low life een verdiend pak rammel geven, dan wordt de agent op non-actief gezet en heeft hij een onderzoek aan zijn broek. Wie angst en vernieling zaait en het voor iedereen verbrodt, mag voor mijn part voor lange tijd de doos in.

25 mei