Nieuwe brasserie geopend tegenover stadhuis: “Een broertje voor onze brasserie aan de Watersportbaan”

Gent Woning kopen in Gent? Check dan eerst handige vastgoed­tool: “Alle info over perceel gecentrali­seerd”

Weten of een perceel in overstromingsgebied ligt, hoe hoog je er mag bouwen en of er mogelijks archeologische vondsten in de grond zitten: het is slechts een deel van de informatie die je kan opvragen via www.vastgoedinformatie.stad.gent. De stad zette de tool even geleden op poten en is zeer te spreken over het aantal bezoekers.