Nieuwe bistro geopend in meest luxueuze hotel van centrum Gent: “Iedereen is hier welkom”

GentEr is een Franse nieuwe bistro geopend in één van de meest luxueuze hotels van Gent: het Reylof in de Hoogstraat. Daar zat al een gastronomisch restaurant, Lof, dat al jaren hoog culinaire toppen scheert. Olivier, het nieuwe broertje daarvan, is veel laagdrempeliger. Iedereen is er welkom, zeven dagen op zeven. Door de hoge ramen zit je precies in de binnentuin.

Het Reylof-hotel – officieel het Pillows Grand Boutique Hotel Reylof – is al tien jaar één van de meest prestigieuze hotels van Gent. De marmeren vloer, de dromerige trap en de statige gangen dragen daar allemaal toe bij. Hoeveel je betaalt voor een kamer, hangt af van dag tot dag, maar reken toch minstens op 200 euro. Een nachtje in de de presidentiële suite kost rond de 850 euro. In het gastronomisch restaurant Lof krijg je vijf of zeven gangen voorgeschoteld in een minimalistisch, rustgevend kader. Ervoor of nadien kan je nagenieten in de wellness achter de tuin.

“Het hotel is wel degelijk luxueus, maar toch is het toegankelijk voor iedereen”, zegt hotelmanager Marcel Reijnen overtuigd. “De kamers en restaurant Lof zitten in een hoger segment, maar we hebben ook een Lof café. Daar zijn externe en hotelgasten een hele dag welkom voor koffie en taart, en later op de dag voor aperitief en tapas. In onze Living Bar kan je elke vrijdag- en zaterdagavond cocktails sippen, doorheen de week is het een plek waar je kan komen werken. Iedereen is hier welkom, met andere woorden. Met onze nieuwe bistro, Olivier, maken we dat nog meer duidelijk.” Net zoals Lof, werd Olivier vernoemd naar de baron die hier vroeger woonde, Olivier Reylof, voordat het een ziekenhuis en daarna een hotel werd.

Volledig scherm The Living Bar in Hotel Reylof. © Jill Dhondt

Volledig scherm In het hotel zijn ook zeven vergaderzalen waar private diners kunnen doorgaan. © Jill Dhondt

Volledig scherm Restaurant Lof in Pillows Grand Boutique Hotel Reylof. © Jill Dhondt

Gepimpte klassiekers

Voor de duidelijkheid: restaurant Lof blijft bestaan voor de gastronomische lekkerbekken. Bistro Olivier is een waardig alternatief met een zachtere rekening achteraf. “Lof is vaak volzet op vrijdag en zaterdag, waardoor we regelmatig eigen en externe gasten moeten weigeren. Om dat te vermijden, hebben we een tweede restaurant geopend. Waar de drempel veel lager ligt om binnen te wandelen.” Lof is minimalistisch qua stijl, Olivier doet denken aan een Frans café, met haar ronde, marmeren tafels en rieten banken met grijsblauwe kussens. Door de grote ramen zit je precies buiten, in de binnentuin.

Geen vaste menu bij Olivier zoals in Lof, maar losse Frans-Belgische gerechten met Aziatische toetsen. De chef is dezelfde als van het gastronomisch restaurant: Hannes Vandebotermet. Opgegroeid aan de kust, stage gelopen in sterrenrestaurants in het buitenland zoals Ricard Camarena in valencia, Bastide Saint Antoine in Grasse en Senderens in Parijs, en nu al zes jaar bij Reylof.

In Olivier zorgt de chef voor hapjes zoals oesters, rundspiesjes en viskroketjes. Voor tartaar van kalf, gebrande makreel, tartelette en ander lekkers als voorgerechten. Voor gepimpte klassiekers zoals ravioli met truffelsaus, steak met frietjes, vol-au-vent en dorade als hoofdgerecht. Voor citroentaartjes, eclairs, kaasplankjes en meer om af te sluiten. Voor een hapje, een voorgerecht en een hoofdgerecht betaal je ongeveer 50 euro. Heel betaalbaar dus voor zo’n mooie, ontspannende setting.

Olivier Le Petit Bistro, Hoogstraat 36, 9000 Gent. Van maandag tot vrijdag van 12 tot 15 uur en van 17 tot 23 uur. Op zaterdag en zondag vanaf 12.30 uur.

Volledig scherm Bistro Olivier in het Reylof-hotel. © Jill Dhondt

Volledig scherm Ravioli met boschampignons en truffelsaus. © Jill Dhondt

Volledig scherm Bistro is toegankelijk via dezelfde ingang als de ingang van restaurant Lof. © Jill Dhondt